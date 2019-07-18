ركلة محرز الحاسمة تغزو شوارع الجزائر

أصبحت الركلة الحرة المذهلة التي نفذها رياض محرز قائد منتخب الجزائر، ولاعب مانشستر سيتي، في شباك نيجيريا بالوقت القاتل من مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، حديث الجميع في الجزائر.

وقاد محرز بفضل تسديدته القاتلة في الوقت البديل، منتخب الجزائر لإسقاط نيجيريا والعبور للنهائي للمرة الثالثة في تاريخ محاربي الصحراء، والمنافسة على اللقب التاريخي الثاني.

ولجأ مهاجم منتخب نيجيريا هنري أونيكورو لحيلة لإيقاف تسديدة محرز، بعدما وقف خلف الحائط البشري، وارتمى أرضاً عند تسديد الركلة لسد الثغرة تحت أرجل لاعبي منتخبه، لكن نجم مان سيتي صوب الكرة في الزاوية اليمنى.

وباتت ركلة محرز التاريخية مثار حديث الجميع، ليقلدها الأطفال الصغار، بل ويلجأ بعضهم لتقليد تصرف مهاجم نيجيريا، عند تصويب الكرة والارتماء على الأرض.