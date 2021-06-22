روما أول المتقدمين لضم سيرخيو راموس

أكدت تقارير إيطالية أن روما قدم عرضاً رسمياً لضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد السابق، للتعاقد معه هذا الصيف.

وانتهى عقد صاحب الـ 35 عاماً مع ريال مدريد بختام الموسم الماضي، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول التجديد.

ووفقاً لشبكة "سبورت ميدياسيت" الإيطالية، عرض الجيالوروسي على راموس 7.5 ملايين يورو راتباً سنوياً، لكن نجم ريال مدريد السابق طلب بعض الوقت لدراسة العرض.

راموس مطلوب من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

وأضاف التقرير أن نجم الدفاع على رادار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد "لكن روما هو أول فريق يتقدم إليه بعرض رسمي".