روما يستهدف بن سبعيني لتعويض سبيناتزولا المصاب

باشر روما مساعيه لتعويض نجمه المصاب ليوناردو سبيناتزولا الذي تعرض لإصابة مؤثرة مع منتخب إيطاليا، ويبدو رامي بن سبعيني أبرز المرشحين لتعويضه.

وأصيب الجناح الإيطالي بتمزق في وتر أخيل خلال لقاء بلاده أمام بلجيكا في ربع نهائي بطولة يورو 2020 والذي حقق فيه الآتزوري فوزاً صعباً بهدفين لهدف.

وخضع اللاعب لجراحة ناجحة أمس في فنلندا، وسيبتعد الآن عن المنافسات حوالي 6 أشهر.

تقارير تربط بن سبعيني بانتقال محتمل إلى الجيالوروسي

وبعد طرح عدة أسماء محتملة لتعويض سبيناتزولا، كشف الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو عن اسم الدولي الجزائري ظهير بوروسيا مونشنغلادباخ.

وأشار إلى أن النادي الإيطالي تواصل مع نظيره الألماني للحصول على خدمات صاحب الـ 26 عاماً الذي سجل 12 هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى في 59 مشاركة مع الفريق بجميع البطولات الموسم المنصرم.