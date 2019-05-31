رونالدو يعود لتعزيز منتخب البرتغال

التحق النجم كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات بتشكيلة منتخب البرتغال الذي يستعد لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا في بورتو في 5 يونيو.

وبدت التشكيلة مكتملة في مقر الاتحاد في أويراس بالقرب من لشبونة، قبل أسبوع من المرحلة النهائية للمسابقة القارية الجديدة والتي تقام في البرتغال.

وقال المدافع جوزيه فونتي: “كريستيانو قائدنا ومن الجيد أن يكون معك أفضل لاعب في العالم”.

وتقام المباراة الثانية في نصف النهائي اليوم التالي بين منتخبي هولندا وإنجلترا في غيمارايش.

وغاب رونالدو عن دور المجموعات للمسابقة بداعي تكريس وقته للتأقلم مع يوفنتوس الذي انضم إلى صفوفه الصيف الماضي بعد تسعة مواسم في ريال مدريد.

ويخوض رونالدو (34 عاماً) المسابقة الدولية العاشرة بألوان منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2004 على أرضه (كأس أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016، الألعاب الأولمبية 2004، كأس العالم 2006 و2010 و2014 و2018، كأس القارات 2017).

وعاد رونالدو إلى تشكيلة البرتغال منتصف مارس الماضي لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020.

وسيحاول رونالدو، الذي توج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لكنه فشل في دوري أبطال أوروبا بالخروج من ربع النهائي، قيادة منتخب بلاده إلى لقبه الدولي الثاني بعد كأس أوروبا 2016 في فرنسا.

ولم يسجل رونالدو مع المنتخب منذ مونديال 2018 خلال الفوز على المغرب (1-0). يومذاك سجل هدفه الـ 85 دولياً محطماً رقم أفضل مسجل أوروبي المجري الأسطوري فيرينس بوشكاش.