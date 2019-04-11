رونالدو ينجو من اعتداء في ملعب أياكس

رونالدو يحتفل بهدفه

أحبطت عناصر الأمن في ملعب يوهان كرويف محاولة اعتداء أحد مشجعي أياكس أمستردام على النجم كريستيانو رونالدو لحظة تسجيله هدف يوفنتوس قبل نهاية الشوط الأول في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وافتتح البرتغالي التسجيل برأسية رائعة ثم توجه إلى جانب الملعب للقيام باحتفاله الشهير أمام مشجعي صاحب الضيافة، وقذف بعضهم بأكواب بلاستيكية نحو هداف دوري الأبطال التاريخي برصيد 125 هدفاً، لكن أحدهم كان أكثر غضباً ومتهوراً.

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وقالت قناة "راي سبورت" الإيطالية أن مشجعاً غاضباً تسلل من المدرجات لحظة احتفال رونالدو وتقدم نحوه منفعلاً، لكن عناصر الأمن نجحت في إيقافه قبل أن يصل إلى نجم يوفي وحالت دون أن يتعرض لأذى.

في المقابل، وقعت اشتباكات بين مشجعي يوفنتوس وأياكس قبل المباراة التي انتهت بالتعادل (1–1)، وألقت شرطة أمستردام القبض على 100 من أنصار بطل إيطاليا إلى جانب عدد من المشجعين المحليين، واستخدمت مدافع المياه للتفريق بين الحشود وقت الاشتباكات.