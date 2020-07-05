ريال مدريد يبتعد في صدارة الليغا بعد التغلب على بلباو

قاد سيرخيو راموس فريقه ريال مدريد للفوز على مستضيفه أتلتيك بلباو بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جرى على ملعب سان ماميس لحساب المرحلة 34 من الدوري الإسباني.

وابتعد ريال مدريد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن مطارده برشلونة الذي يخوض الليلة مواجهة مهمة أمام مستضيفه فياريال.

وجاء هدف الفوز عن طريق سيرخيو راموس في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في المركز الأول، فيما بقي رصيد أتلتيك بلباو ثابتاً عند 48 نقطة في المركز الثامن.