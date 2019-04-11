ريال مدريد يحدد سعر بايل

غاريث بايل

حدد ريال مدريد المبلغ المطلوب للتخلي عن جناحه غاريث بايل خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد وضع مبلغاً أولياً للتفاوض من أجل بيع الدولي الويلزي مقابل 130 مليون يورو نهاية الموسم الجاري.

وأوضحت أنّ النادي يحاول استغلال الطفرة في أسعار اللاعبين للحصول على أكبر عائد من بيع بايل في ظل محاولة الإدارة ضم إيدين هازارد من تشيلسي وبول بوغبا من مانشستر يونايتد.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود محاولات من ريال مدريد لتسويق بايل وإعادته إلى الدوري الإنجليزي حين تألق خلال فترته في توتنهام.

ويعلم النادي الملكي أن بايل قد يرحل بأقل من هذا المبلغ، ولكنه سيبدأ المفاوضات بنحو 130 مليون يورو.

وكان وكيل أعمال الويلزي قد نفى إمكانية عودة اللاعب إلى البريميير ليغ الموسم المقبل.