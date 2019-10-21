ريال مدريد يختار سانشو لتدعيم صفوفه الموسم القادم

كشفت تقارير عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويعد الدولي الإنجليزي الصاعد أحد أبرز اللاعبين الموسم الماضي بالدوري الألماني، وما زال يقدم هذا الموسم مستويات جيدة تحت إِشراف المدرب لوسيان فافري.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن ريال مدريد وضع سانشو هدفاً رئيسيًا له من أجل تدعيم خط هجومه للموسم المقبل.

في الوقت ذاته، يتوقع الملكي منافسة شرسة على توقيع النجم الشاب من مانشستر يونايتد الذي يضع هو الآخر صاحب الـ 19 عاماً على رأس أهدافه.

وتقدر قيمة سانشو حالياً بـ 100 مليون يورو، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة بحال تألقه مع دورتموند فيما تبقى من الموسم.