ريال مدريد يرصد 100 مليون جنيه لاستقطاب سانشو

على النقيض من التقارير التي تربط مستقبل كيليان مبابي بريال مدريد، قالت صحف بريطانية أن إدارة النادي الملكي تستهدف التعاقد مع جوهرة بوروسيا دورتموند جادون سانشو.

وأفادت صحيفة "دايلي مايل"، أن ريال سيكثف مفاوضاته مع مسؤولي أسود فيستيفال في المرحلة القادمة، على أمل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال صاحب الـ 19 عاماً إلى سانتياغو بيرنابيو الصيف القادم.

ولفت المصدر إلى أن عملاق إسبانيا يعرف أن مهمة التوقيع مع الدولي الإنجليزي لن تكون سهلة، نظراً لاهتمام مانشستر يونايتد به، حيث يعتبر من أهم أهداف المدير التنفيذي إد ودوارد منذ السوق الصيفي الأخير.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يرصد أكثر من 100 مليون جنيه استرليني لإغراء دورتموند، قبل أن ينجح عملاق الشمال الإنجليزي في إقناع سانشو بالعودة إلى إنجلترا عبر بوابة الشياطين الحمر.

تأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التقارير المتداولة في الساعات الماضية عن بدء بوروسيا دورتموند في عملية البحث عن بديل لسانشو، ويقال إن الإدارة تفاضل بين لاعب فالنسيا فيران توريس وبين جافايرو ديلروسون نجم هيرتا برلين، لصعوبة الاحتفاظ بالإنجليزي لموسم آخر.