ريال مدريد يريد نجم سامبدوريا مقابل 40 مليون يورو

كشفت تقارير إسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع 40 مليون يورو من أجل ضم ميكيل دامسغارد نجم منتخب الدنمارك وسامبدوريا هذا الصيف.

ولفت الجناح صاحب الـ 21 عاماً الأنظار بعد تعويضه للمصاب كريستيان إريكسن في بطولة يورو 2020، إذ تألق النجم الصاعد بشكلٍ مفاجىء وسجل هدفين رائعين وصنع هدفاً آخر ساهم من خلالها في قيادة بلاده لنصف النهائي.

كما يتميز النجم الصاعد بقدرته على شغل أكثر من مركز في خط الوسط وفقاً للحاجة.

هل سيحسم ريال مدريد صفقة دامسغارد ؟

ويأمل الفريق الملكي بقيادة المدرب العائد كارلو أنشيلوتي حسم الصفقة قبل المنافسين الآخرين المهتمين باللاعب من خلال تقديم عرض تتراوح قيمته ما بين 30 و40 مليون يورو.

ويخطط الميرينغي لإحداث ثورة تدريجية في صفوفه من خلال التعاقد مع لاعبين شبان واعدين بهدف تقليص معدل أعمار نجومه، ويبدو الدنماركي خير خليفة لصانع الألعاب لوكا مودريتش.

ويبدو مستقبل إيسكو وماريانو دياز وغيرهما بعيداً عن أسوار ملعب سانتياغو بيرنابيو هذا الصيف.

يذكر أن إدارة سامبدوريا تبدو مصممة على التمسك بـ دامسغارد على أمل ارتفاع سعره بشكل أكبر خلال الموسم القادم.

ولم يكن أحد يتوقع أن يبزغ نجم اللاعب الشاب خلال يورو 2020 بعد الغياب المفاجىء لإريكسن عقب تعرضه لأزمة قلبية خلال مباراة الدنمارك الافتتاحية أمام فنلندا.