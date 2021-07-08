  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. ريال مدريد يستعين بخدمات مدير رياضي لتسهيل صفقة مبابي

ريال مدريد يستعين بخدمات مدير رياضي لتسهيل صفقة مبابي

منشور 08 تمّوز / يوليو 2021 - 11:44
كيليان مبابي
كيليان مبابي

يرغب ريال مدريد في الاستعانة بخدمات مدير ليل الرياضي السابق لويس كامبوس لتسهيل إبرام صفقة كيليان مبابي هذا الصيف.

وتعتقد إدارة النادي الملكي وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن جلب كامبوس الذي غادر منصبه مع ليل بطل الدوري الفرنسي في ديسمبر من العام الماضي سيلعب دوراً مهماً في ضم هداف باريس سان جيرمان.

وعمل كامبوس ككشاف مع ريال مدريد موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل لاستلام منصب المدير الرياضي في موناكو، وعمل حينها مع مبابي الذي كان يتدرج في فرق الفئات العمرية المختلفة في نادي الإمارة الفرنسية.

هل سيسهل كامبوس عملية ضم مبابي ؟

ويؤمن الميرينغي أن تواجد شخصية مهمة مثل كامبوس سيسهل من إتمام صفقة تاريخية وعملاقة بهذا الحجم كونه يرتبط بعلاقة وطيدة مع الهداف الفرنسي الشاب.

يذكر أن هداف الباريسي أهدر ركلة جزاء منتخب بلاده الحاسمة في بطولة يورو 2020 أمام سويسرا، ليغادر أبطال العالم المنافسات مبكراً من دور الـ 16.

كلمات دالة:كيليان مبابيباريس سان جيرمانريال مدريدلويس كامبوس

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...