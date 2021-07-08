ريال مدريد يستعين بخدمات مدير رياضي لتسهيل صفقة مبابي

يرغب ريال مدريد في الاستعانة بخدمات مدير ليل الرياضي السابق لويس كامبوس لتسهيل إبرام صفقة كيليان مبابي هذا الصيف.

وتعتقد إدارة النادي الملكي وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن جلب كامبوس الذي غادر منصبه مع ليل بطل الدوري الفرنسي في ديسمبر من العام الماضي سيلعب دوراً مهماً في ضم هداف باريس سان جيرمان.

وعمل كامبوس ككشاف مع ريال مدريد موسم 2012-2013 قبل أن ينتقل لاستلام منصب المدير الرياضي في موناكو، وعمل حينها مع مبابي الذي كان يتدرج في فرق الفئات العمرية المختلفة في نادي الإمارة الفرنسية.

هل سيسهل كامبوس عملية ضم مبابي ؟

ويؤمن الميرينغي أن تواجد شخصية مهمة مثل كامبوس سيسهل من إتمام صفقة تاريخية وعملاقة بهذا الحجم كونه يرتبط بعلاقة وطيدة مع الهداف الفرنسي الشاب.

يذكر أن هداف الباريسي أهدر ركلة جزاء منتخب بلاده الحاسمة في بطولة يورو 2020 أمام سويسرا، ليغادر أبطال العالم المنافسات مبكراً من دور الـ 16.