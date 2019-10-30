ريال مدريد يسحق ليغانيس بخماسية نظيفة

استعاد ريال مدريد توازنه بعد هزيمة غير المتوقعة الأسبوع الماضي أمام مايوركا، باكتساح ضيفه ليغانيس بخمسة أهداف نظيفة على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المرحلة الـ 11 من الدوري الإسباني.

تقدم ريال بعد مضي سبع دقائق فقط عن طريق عرضية أرسلها مارسيلو على القائم البعيد، ليمررها كريم بنزيمة للشاب رودريغو غير المراقب والذي قابلها بلمسة واحدة في الشباك.

وفي الدقيقة التالية، أضاف توني كروس ثاني الأهداف بعرضية نموذجية من بنزيمة، قبل أن يأتي الدور على القائد سيرخيو راموس بالهدف الثالث قبل انتهاء الشوط الأول من علامة الجزاء.

وبعد وابل من الفرص السهلة الضائعة أمام مرمى الحارس خوان سوريان، احتسب الحكم ركلة جزاء ثانية لكتيبة المدرب زين الدين زيدان، انبرى لها هذه المرة بنزيمة، مسجلأً هدفه الأول والرابع للوس بلانكوس.

وأنهى البديل لوكا يوفيتش مهرجان الأهداف برأسية على يمين الحارس.

بهذه النتيجة، قفز ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 21 نقطة، على بعد نقطة من الغريم المتصدر برشلونة، ومتقدماً بنقطة على غرناطة وأتلتيكو مدريد صاحبي المركزين الثالث والرابع، فيما ظل ليغانيس كما هو في المركز الأخير بخمس نقاط.

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