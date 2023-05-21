ريال مدريد يسقط أمام فالنسيا ويخسر المركز الثاني

ألحق فالنسيا الخسارة بمستضيفه ريال مدريد حامل لقب دوري الأبطال وهزمه بهدفٍ دون رد مساء الأحد في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ميستايا ضمن الجولة الـ 35 من بطولة الدوري الإسباني (لا ليغا).

جاء هدف الخفافيش عن طريق دييغو لوبيز نوغويرول بعد مرور 33 دقيقة على البداية.

ولم ينجح الملكي الذي شهدت تشكيلته العديد من التغييرات في العودة بالنتيجة فيما تبقى من اللقاء ليتلقى الخسارة الثامنة في البطولة هذا الموسم.

وتلقى فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق الملكي البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+8.

ريال مدريد يتراجع إلى المركز الثالث

بهذا السقوط، تجمد رصيد ريال عند 71 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث بعدما تجاوزه جاره أتلتيكو مدريد برصيد 72 نقطة إذ أنه سحق أوساسونا بنتيجة 3-0 ضمن الجولة ذاتها وفي وقت سابق من يوم الأحد.

في المقابل، رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الثالث عشر ليبتعد عن منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط.