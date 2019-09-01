ريال مدريد يسقط في فخ التعادل مع فياريال

تعادل ريال مدريد مع مستضيفه فياريال بهدفين لمثلهما على ملعب لا سيراميكا ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني.

جاءت بداية الأهداف في الدقيقة 12 بتسديدة تابعها جيرارد مورينو في شباك الحارس تيبو كورتوا، ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو التي أقرت هدف التقدم لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 45+1 عاد الميرينجي بواسطة غاريث بايل، بعد عرضية من داني كارفاخال، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 74 تلقى موي غوميز كرة أمام المرمى الخالي ليضع الغواصات في الأسبقية مجدداً.

وفي الدقيقة 86 عاد بايل من جديد مسجلاً ثاني أهداف الملكي، عقب تمريرة من لوكا مودريتش، قبل أن يتلقى الويلزي نفسه البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+4 بإنذارين في دقيقتين.

بهذا التعادل، احتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما قبع فياريال في المركز السادس عشر وله نقطتان فقط.