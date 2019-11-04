ريال مدريد يعرض بايل و70 مليون جنيه مقابل ستيرلينغ

كشفت تقارير بريطانية اليوم عن وجود نية لدى ريال مدريد بالحصول على خدمات رحيم ستيرلينغ نجم مانشستر سيتي.

جاء هذا وفقاً لشبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن الدولي الإنجليزي بات ضمن خطط زين الدين زيدان المدير الفني لريال.

وأكدت الشبكة أن النادي الإسباني يحضر عرضاً قيمته 70 مليون جنيه استرليني بالإضافة لغاريث بايل مقابل جناح ليفربول السابق.

وكانت تقارير أخرى قد أكدت الصيف الماضي اجتماع أحد ممثلي ستيرلينغ بأحد إداريي ريال مدريد، لكن الفريق الإسباني لم يقدم أي عرض.

وسيتواجد ممثلو ريال مدريد في مواجهة منتخب إنجلترا المقبلة أمام نظيره المونتينغري من أجل متابعة ستيرلينغ عن قرب قبل محاولة ضمه.

يذكر أن تقاريراً أخرى أكدت اليوم أن بايل قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية.