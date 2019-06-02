ريال مدريد يعرض 3 لاعبين مقابل بوغبا

عرض ريال مدريد 3 لاعبين على مانشستر يونايتد للموافقة على ضم بول بوغبا خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وتحدث الدولي الفرنسي في وقت سابق عن ترحيبه باللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية أن إدارة ريال مدريد مستعدة للتخلي عن 3 لاعبين في صفقة تبادلية مع الشياطين الحمر للحصول على بوغبا.

وأكدت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يحاول ألا يدفع 160 مليون يورو لضم لاعب الوسط ولذلك فإن الحل الأفضل هو التخلي عن لاعبين لصالح الشياطين الحمر.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي قد يتخلى عن غاريث بايل وخاميس رودريغيز إلى جانب كايلور نافاس لمانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ الثلاثي سيغادر ريال مدريد وهناك مفاوضات مع نافاس لارتداء قميص بورتو أو بنفيكا.

ويحاول الملكي الاستفادة من بيع اللاعبين بضم بدلاء بصورة مباشرة.

يذكر أن ريال مدريد لم يتعاقد سوى مع إيدير ميليتاو من صفوف بورتو.