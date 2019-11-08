ريال مدريد يعلق أمله على رغبة مبابي

ذكرت تقارير إسبانية، أن ريال مدريد ما زال يتمسك بآماله في ضم النجم كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مسؤولي ريال يعلمون أن الفرنسي لا يعتزم تنفيذ رغبة سان جيرمان في تمديد عقده، وبالتالي يعتقدون أن الفرصة مواتية أمامهم لضمه مستقبلاً.

وما دعم من رغبة ريال مدريد في ضم المهاجم الشاب كان تصريحات فاديم فاسيليف، نائب رئيس موناكو السابق، والذي أكد في وقت سابق هذا الأسبوع، أن حلم مبابي كان دائماً اللعب لريال مدريد.

ويدرك باريس سان جيرمان أن الموسمين المقبلين هما الأخيران في عقد مبابي، لذلك بدأ النادي في خطوات تجديد عقده بمبلغ خرافي يصل إلى 40 مليون يورو سنوياً، من أجل إغرائه بالتجديد وعدم الرحيل.

ومع ذلك، لا توجد أي ضمانات بأن مبابي سيقبل العرض الجديد في ظل ارتفاع الأسعار سواء من ناحية الشراء أو الرواتب.

وعلى الرغم من أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، وزين الدين زيدان مدرب الفريق ولاعبيه يودون رؤية مبابي بقميص الملكي، إلا أنه لا يوجد دليل يوحي بأن لديهم القدرة على دفع 400 أو حتى 300 مليون يورو لاستقطابه.