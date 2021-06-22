ريال مدريد يقرر بيع 7 لاعبين هذا الصيف

أعد ريال مدريد لائحة باللاعبين الذين سيرحلون عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم القادم تحت إشراف المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي.

وقالت تقارير إسبانية أن ريال جهز قائمة ضمت 7 لاعبين هم رافاييل فاران وإيسكو وألفارو أودريوزولا وداني سيبايوس وماريانو دياز ولوكا يوفيتش وبراهيم دياز.

وأشارت إلى أن النادي المدريدي يهدف لجمع 160 مليون يورو على الأقل من بيع هؤلاء اللاعبين.

وجاءت الأسعار المتوقعة للمغادرين كالآتي: فاران (70 مليون)، ويوفيتش (35 مليون)، وسيبايوس (30 مليون)، وإيسكو (25 مليون)، وأودريوزولا (20 مليون)، وماريانو (20 مليون)، وبراهيم دياز (20 مليون) بمجموع 220 مليون يورو.

وأوضحت أن ريال مدريد مستعد لفسخ عقد غاريث بيل ومارسيلو، إذا طلب اللاعبان ذلك، بينما سيخرج تاكيفوسا كوبو على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وأضافت أن ريال مدريد يسعى لاستغلال الـ 160 مليون يورو الخاصة بهؤلاء الراحلين للتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع كالفيرت ليوين

وفى السياق ذاته، وضع أنشيلوتي مهاجمه السابق في إيفرتون، دومينيك كالفيرت ليوين ضمن قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم من أجل إعادة بناء الفريق.

ويعاني إيفرتون من ضغوطات اقتصادية بعد خسارة 240 مليون جنيه استرليني في آخر موسمين، ما قد يدفع إدارة التوفيز للموافقة على بيع المهاجم مقابل 50 مليون جنيه.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية: «رحل أنشيلوتي عن إيفرتون دون مقاومة تُذكر من الإدارة، على الرغم من امتداد عقده لـ3 مواسم إضافية، حيث ساهم رحيله فى تخفيض التكاليف التي يتكبدها النادي من حيث أجره».

وأوضحت أن ليوين يقدم مستويات لافتة للنظر وتبلغ قيمته أكثر من 60 مليون جنيه، إلا أن الوضع المالي الصعب للنادي ومواجهة خطر الصدام مع قواعد اللعب المالي النظيف، قد تدفع التوفيز لبيعه بأقل من قيمته، وهو الأمر الذي يدركه أنشيلوتي جيداً.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، يرغب الإيطالي أيضاً في ضم مهاجم تشيلسي تيمو فيرنر، إلا أن مدرب البلوز توماس توخيل، يرغب في الاحتفاظ باللاعب.

مانشستر يونايتد يكثف مساعيه لاستقطاب فاران

من ناحية أخرى، يسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع فاران، مدافع ريال مدريد.

وأكدت صحيفة «دايلي إكسبريس» البريطانية، أن يونايتد بات في محادثات متقدمة مع فاران.

وأضافت أن إدارة ريال مدريد ستعقد الأمور على الشياطين الحمر، حيث يرغب الرئيس فلورنتينو بيريز فى الحصول على 80 مليون يورو للتخلي عن الدولي الفرنسي، فيما عرضت إدارة يونايتد 50 مليون يورو فقط للحصول على خدمات اللاعب، وهناك مفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق نهائي.