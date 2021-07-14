ريال مدريد يواجه ميلان ودياً قبل انطلاق الموسم الجديد

سيلاقي ريال مدريد الإسباني غريمه أي سي ميلان الإيطالي ودياً ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد وفقاً لصحيفة "ماركا" الصادرة من العاصمة الإسبانية مدريد.

وقالت الصحيفة ذائعة الصيت أن النادي الملكي باشر استعداداته لموسم 2021-2022، وأنه أعلن خوضه مباراة ودية جديدة أمام الروسونيري.

ومع أن التدريبات انطلقت لدى ريال، إلا أن لاعبي الفريق الذين شاركوا في منافسات بطولة يورو 2020 وبطولة كوبا أميركا لم ينخرطوا في تشكيلة المدير الفني العائد كارلو أنشيلوتي بعد.

ريال مدريد يواجه ميلان في النمسا

وستقام المواجهة الودية بين ريال وميلان في الثامن من الشهر القادم (أغسطس) على ملعب ويرثرسي ستاديون في مدينة كلاغينفورت النمساوية.

وسبق لأنشيلوتي تدريب الفريق الإيطالي في فترة ذهبية شهدت تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 2003 و2007.

يذكر أن ريال مدريد يفتتح موسمه المحلي في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو آلافيس في الرابع عشر من أغسطس.