ريال مدريد يواصل حملة بيع لاعبيه

يرغب ريال مدريد بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان في التخلص من لاعبين بالجملة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الملكي يريد إنهاء عملية التخلص من لاعبين في أسرع وقت، حيث غادر حتى الآن كل من ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، وماتيو كوفاتشيتش (تشيلسي)، وراؤول دي توماس (بنفيكا)، وسيرجيو ريغيلون (إشبيلية)، ومارتن أوديغارد (ريال سوسييداد)، وتيو هيرنانديز (ميلان).

وأضاف أنه مع مغادرة 6 لاعبين حتى الآن، حصل ريال مدريد على 120 مليون يورو، ولا تزال إدارة النادي ترغب في التخلص من لاعبين آخرين في الأيام المقبلة.

وستضاف أسماء جديدة إلى قائمة المغادرين، وعلى رأسها بورخا مايورال، الذي يطلب ريال مدريد 15 مليون يورو للتخلي عنه، ويعتبر ريال سوسييداد وليفانتي من المهتمين بخدماته، فضلاً عن خاميس رودريغيز، الذي يطلب الملكي 42 مليون يورو للسماح له بالرحيل، بينما يرغب نابولي بدفع 35 مليون يورو فقط.

وسيكون داني سيبايوس من الأسماء المطروحة أيضاً للمغادرة، في ظل اهتمام آرسنال وليفربول وتوتنهام وميلان بضمه، إلى جانب ماريانو دياز الذي عرضه ريال مدريد على أندية عدة.

وبالتأكيد يبقى الاسم الأبرز غاريث بايل، الذي لا يرغب زيدان في بقائه، إلا أنه حتى الآن لم يصل أي عرض رسمي للظفر بخدماته.