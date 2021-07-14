ريال مدريد يوافق على بيع فاران لمانشستر يونايتد بثمنٍ بخس

أكد موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد سيوافق على بيع مدافعه رافاييل فاران إلى مانشستر يونايتد بثمن منخفض هذا الصيف.

ومع بقاء موسم واحد على عقد الدولي الفرنسي رفقة الفريق الملكي، باتت الإدارة بقيادة الرئيس فلورنتينو بيريز تتطلع للتخلص من اللاعب بهدف توفير أكبر مبلغ ممكن من صفقة بيعه خوفاً من خسارته مجاناً صيف العام القادم.

ولا ترغب الإدارة المدريدية برفع أجر المدافع من خلال عقد جديد، مما يعني أن الرحيل بات الخيار الوحيد على ما يبدو، علماً بأن تقاريراً أخرى أشارت إلى أن اللاعب يرغب في البقاء موسماً أخيراً يعمل خلاله تحت إشراف المدرب العائد كارلو أنشيلوتي.

فاران على أعتاب الرحيل عن العاصمة الإسبانية

بدوره، يأمل يونايتد في أن يكون فاران تعاقده القادم بعد تأمين خدمات الجناح جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند، وحارس المرمى توم هيتون القادم من أستون فيلا.

وأشار الموقع إلى أن ريال مدريد لن يمانع بيع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً مقابل 35 مليون جنيه استرليني (41.11 مليون يورو) خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

إلا أن هنالك 8 ملايين جنيه (9.4 مليون يورو) أخرى يشترطها النادي الإسباني للموافقة على إتمام الصفقة على شكل مكافآت.

ويتطلب استيفاء دفع المبلغ الإضافي مشاركة اللاعب في عدد معين من المباريات، إضافة لأن يستمر استدعاؤه لتمثيل منتخب فرنسا خلال فترة العقد الجديد.

يذكر أن ريال مدريد منح مارسيلو مؤخراً شارة قيادة الفريق، مما يرجح أكثر رحيل فاران خلال الأيام القادمة.