ريفالدو: رونالدو يحتاج نيمار في يوفنتوس

أكد ريفالدو، أسطورة برشلونة ومنتخب البرازيل، أن كريستيانو رونالدو يحتاج للاعب مثل نيمار بجواره في يوفنتوس.

وتؤكد التقارير الصحفية تؤكد صراع ريال مدريد وبرشلونة لأجل التعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا.

وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "في الوقت الحالي أرى أن نيمار سيكون توقيعاً جيداً لبرشلونة بغض النظر عما حدث وقت رحيله ورفض البعض لعودته. لكن على المستوى الرياضي أراه مفيد للغاية وقادر على إقناع الجميع بأهميته.

"على العموم، الصفقة لن تتم سوى إن رغب برشلونة في دفع هذه الأموال لأجله، كما أن يوفنتوس أيضاً يفكرون في التعاقد معه".

صاحب الـ 47 عاماً أشار إلى أن: "سيكون كريستيانو رونالدو سعيداً بوجود لاعب مثل نيمار بجواره لأنه سيقدم له كل العون ويساعده في صناعة العديد من الفرص وتسجيل الأهداف.

"أتخيل الثنائي يشكل طريقة لعب مبتكرة ونيمار يتحمل المسؤولية مع صاروخ ماديرا. أعتقد أنها صفقة مربحة للاعب والفريق.

"لو رغب نيمار في الرحيل عن باريس فعليه إتمام الأمر سريعاً لأن كل تأخير يجعل الصفقة أكثر صعوبة. أعتقد أن اللاعب يمتلك شخصية كبيرة تجعله قادراً على تخطي أي أزمة".