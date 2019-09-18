ريكيلمي: أتمنى مشاهدة ميسي بقميص بوكا جونيورز

أعرب خوان رومان ريكيلمي نجم ريال مدريد السابق عن رغبته في حضور مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمباراة اعتزاله.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها صانع الألعاب المخضرم وأكد خلالها أنه يتمنى حصول "ليو" على دوري أبطال أوروبا من جديد رفقة برشلونة.

وقال ريكيلمي: "تحدثت معه وشاهدته وهو يشارك أمام بروسيا دورتموند، أراد أن يخوض المباراة ويتواجد على ذلك الملعب، في النهاية تعافى بشكل جيد ومن الرائع مشاهدته في الملاعب من جديد".

وأضاف: "طالبني أن أقيم المباراة النهائية لي في موعد لا يرتبط فيه بمباريات حتى يستطيع الحضور، سيكون من المذهل مشاهدته بقميص بوكا جونيورز.

"هو يحب برشلونة بشكل كبير ويريد أن يحقق لقب دوري أبطال أوروبا من جديد، أتمنى له التوفيق في ذلك".

يذكر أن ريكيلمي ابتعد عن الملاعب منذ عام 2015 لكنه ظل يرفض تأكيد اعتزاله حتى وقت قريب لرغبته في الاستمرار في اللعب.