زياش ومزراوي يتمسكان بصيام رمضان رغم التحذيرات

حذَّر رايموند فيرهيغين، أحد أشهر مدربي اللياقة، الثنائي حكيم زياش، ونصير مزراوي نجمي أياكس أمستردام، من الامتناع عن تناول الطعام والشراب طيلة النهار، لأن ذلك سيجعلهما يعانيان في وقت ينافس فيه الفريق الهولندي على “الثلاثية”.

وقال رايموند: “سيتم إلغاء تحرير أجسام اللاعبين، لأن نمط التدريب، والنظام الغذائي خلال الـ 11 شهراً الماضية سيتغيَّر. إذا فعلت ذلك الآن، فسيكون الأمر بمنزلة رمي مفتاح ربط في عجلة”.

ويخوض الثنائي المغربي مباراةً، غداً، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وسيكون موعد الإفطار بعد مرور ربع ساعة من بداية اللقاء، علماً بأن الفريق الهولندي حقق الفوز ذهاباً خارج أرضه بهدفٍ دون رد.

وتمسَّك مزراوي بقراره عبر تصريحات لـ “هيت بارول” الهولندية، قال فيها: “سأصوم. لقد اعتدت على هذا. هل يتاح أن تأكل أثناء أداء مجهود كبير؟ الناس لديها آراء مختلفة، لكنَّ هذا قراري”.