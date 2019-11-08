زيدان: بنزيمة مثل رونالدو في تاريخ ريال مدريد

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بالشاب رودريغو بعد الانتصار بسداسية نظيفة على غالاتاساراي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "رودريغو يبلغ من العمر 18 عاماً، ويستغل كل فرصة تتاح له للمشاركة، ويلتزم هجومياً ودفاعياً، ويفعل أشياء كثيرة بشكل جيد، وعليه أن يكون هادئاً، فقد ظهر بشكل جيد وأنا سعيد من أجله.

"منطقياً يمكننا أن نكون سعداء، حيث سجلنا 6 أهداف وخرجنا بشباك نظيفة، واحترمنا الخصم حتى النهاية، ولم نهدأ بعد الاستراحة وكان هناك ضغط بعد خسارة الكرة، ونجحنا في تقديم مباراة متكاملة.

"لست متفاجئاً بما قدمه رودريغو، فهو لاعب جيد ونحن نستفيد منه، وهذه مجرد بداية، وأتمنى أن يواصل السير في هذا الطريق، لكن عليه أن يكون هادئاً".

وأردف: "رودريغو يشبه بوتراغينيو؟ يمكن أن يكون كذلك، ولست متفاجئاً من هذا التشابه، والكل يعلم أنه لاعب جيد ولديه مستقبل، وأتمنى أن يسير في طريق بوتراغينيو".

وواصل: "رودريغو ذكي جداً ويريد أن يتعلم، ويتحسن فهو فنياً جيد جداً لكنه بحاجة للتطور على المستوى البدني، وعلى المستوى التكتيكي فهو يعرف كيف يفعل كل شيء بالكرة".

وبسؤاله عن موقف الثنائي خاميس وغاريث بايل، أجاب: "سنرى كيف سيكون موقف اللاعبين بنهاية الأسبوع، وبعد ذلك سنرى هل بإمكانهما اللعب مع منتخبي بلديهما أم لا".

وحول مارسيلو، أوضح: "تعرض لإصابة طفيفة، سنرى ماذا سيقول الأطباء".

وعن فيدي فالفيردي، علق: "نعرف أنه يتمتع بكفاءة عالية، وكان عليه أن يلعب أكثر، والآن هو حصل على الفرصة ويثبت قدراته، ومع خروج كاسيميرو قدم أداءً جيداً جداً دفاعياً، بشكل عام قام بعمل جيد للغاية".

واستكمل: "تحسن كروس بسبب فالفيردي؟ يمكن أن يكون كذلك، لكن أيضاً بفضل كفاءته، فهو تقريباً لا يفقد الكرة ويمنحنا الانسيابية في المباراة، نحن سعداء بمستواه، ونتحدث عن لاعب أو آخر لكن في النهاية هم في فريق واحد، الجميع قدم أفضل ما لديه".

وتابع: "بنزيمة؟ أرقامه تتحدث عنه، إنه لاعب يحب كرة القدم ونعرف كفاءته، وهو مهم للفريق، وظهر بشكل جيد، ولم يتغير أي شيء بعد رحيل رونالدو، لأن كريم أصبح الآن أكثر نضجاً، وحدثت أشياء كثيرة في الفترة الأخيرة ظهرت آثارها على أرض الملعب".

واختتم: "أنا سعيد للغاية ببنزيمة، صحيح أنه تخطى أسطورة مثل دي ستيفانو، وهو بالفعل بنفس حجم كريستيانو رونالدو في تاريخ ريال مدريد، وما يفعله شيء مدهش، وعليك فقط الاستمتاع به والاستفادة منه".