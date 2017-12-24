زيدان: ريال مدريد يمر بمرحلة حرجة

زين الدين زيدان

اعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب الدوري الإسباني أن فريقه يمر بمرحلة حرجة حالياً بعد الخسارة أمام برشلونة 0-3 في الكلاسيكو أمس السبت، مؤكداً مع ذلك أن الليغا لم تُحسم بعد.

وقال زيدان: "بدأنا المباراة جيداً وحصلنا على عدد من الفرص لكننا لم ننجح في التسجيل، ثم ارتكبنا خطأ سمح لهم بذلك فتعقد كل شيء. أثر الهدف الثاني علينا بدنياً، إنها بالتأكيد خسارة مؤلمة".

وعما اذا كان يأسف لإشراك ماتيو كوفاتشيتش الذي يتحمل مسؤولية أحد الأهداف، أكد "زيزو": "أبداً، أنا هنا لاختيار اللاعبين واتخاذ القرار ولا أشعر بأي ندم، فلو سجلنا في الشوط الأول لكانت المباراة اختلفت.

فيديو: ميسي يصنع هدفاً دون حذاء

راموس يعزز أرقامه السلبية

مورينيو: جدول الدوري الإنجليزي ظالم

نجوم باريس سان جيرمان يستعرضون على ملعب عائم بالدوحة

ميسي يتفوق على رونالدو مع نهاية عام

"أعرف أني سأتعرض لانتقادات من وسائل الإعلام لكن هذا لن يغير شيئاً حيال ما سأفعله أو ما أفكر به، سنواصل مشوارنا، سنمضي بعض الوقت مع عائلاتنا الآن ولكننا سنعود أقوى، أنا مقتنع بذلك".

ورفض زيدان التسليم بضياع لقب الدوري الإسباني من ريال بقوله: "سنمضي قدماً، يمكن للجميع أن يعتقدوا أن البطولة حسمت ولكني لا أعتقد ذلك، ومدرب الفريق المنافس (إيرنيستو فالفيردي) لا يعتقد ذلك ايضاً، سنواصل عملنا لأن العام لم يكن سيئاً للغاية.

"إنها لحظة صعبة وحرجة بالنسبة لنا بالتأكيد، نحن متأثرون ونشعر بخيبة أمل، لكني هنا لاتخاذ القرارات وتشكيل الفريق وأتحمل مسؤولية خياراتي. أمامنا أسبوع للعودة إلى ديارنا، لا نفكر بشيء سوى بالراحة والعودة أقوى من قبل، سنعيد شحن طاقاتنا، فريال يظهر دائماً في الأوقات الصعبة".