زيدان لديه مشكلة شخصية مع بايل في ريال مدريد

أكد ديفيد بينتلي لاعب توتنهام هوتسبير السابق أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لديه مشكلة شخصية مع غاريث بايل، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعلق أبداً بالأداء الفني لزميله السابق.

ويعيش بايل أصعب أوقاته منذ انضمامه إلى ريال مدريد عام 2013، حيث استبعده زيدان بشكل كامل من تشكيلة الفريق، وبات من الواضح أن النادي يحاول التخلص منه الصيف القادم، بعد أن فشل اللاعب في تقديم أي شيء يذكر على مدار الموسمين الماضي والحالي.

وأوضح بينتلي أن بايل شخصاً هادئاً ولا يحب التكلم كثيراً، لهذا يعتقد البعض أنه متغطرس، كما أشار أيضاً إلى أن زيدان لم يحب النجم الويلزي حتى في فترات تألقه.

وقال بينتلي في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: “لا أستطيع تصديق ما يحدث له (غاريث بايل)، أعتقد أن زيدان لم يكن سعيداً حتى عندما سجل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

“بايل ليس متعجرفاً، إنه رجل هادىء ويقوم بدوره، ولا يحب التواصل كثيراً، لهذا السبب قد يعتقد البعض أنه متغطرس، هذا يزعجني لأني كنت دائماً أهتم به، وما زلنا نتواصل لغاية الآن، إنه شخص جيد لكنه بدأ يتراجع”.