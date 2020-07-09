زيدان: هازارد جاهز لمواجهة آلافيس

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، جاهزية إيدين هازارد لمواجهة ديبورتيفو آلافيس غداً الجمعة في إطار منافسات المرحلة 35 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الأمور دائماً معقدة ضد آلافيس، ونعرف وضعه، ونعلم أنه لا توجد مباريات سهلة، لكننا مستعدون لمواصلة ما نقوم به، ستكون مباراة صعبة.

"الفوز باللقب؟ لا يمكن أن نتحدث عما يمكن أن يحدث، تركيزنا كله منصب على مباراة الغد، سيكون الأمر صعباً، وبمثابة نهائي آخر، لنرى ما سيحدث في النهاية".

"لوكا يوفيتش؟ بما أننا لا نريد المخاطرة به فهو ليس معنا، آمل أن يعود مرة أخرى قريباً، صحيح أنه ليس سعيداً خاصة مع إصابته، لكنه لاعب جيد جداً، ومهاجم يسجل الأهداف، لكنه لم يشارك كثيراً، سنعتمد عليه الموسم المقبل أيضاً، أدرك أن هناك الكثير من النقاشات حوله، لكنه لاعب جيد".

وعن غياب فينيسيوس جونيور، أجاب: "أخبرني الطبيب أن الفحص الخاص بفيروس كورونا تم بشكل خاطئ، وسيتم إعادته، وبعد ظهر اليوم ستظهر النتيجة، في بعض الأحيان تحدث أخطاء، وحين تحدث مثل هذه الأشياء لا يمكن للاعب التدرب، آمل ألا يكون هناك شيء خطر وأن يتواجد معنا غداً".

واستكمل: "هازارد يشعر بانزعاج، لكنه لم يتعرض لانتكاسة، تدرب معنا بشكل طبيعي، آمل أن يكون معنا في المباريات الأربع المتبقية وفي دوري الأبطال.

"يريد هازارد أن يكون موجوداً، ليس خائفاً، والانزعاج أمر طبيعي بعد المباراة أو التدريب القوي، يريد مساعدة الفريق وسيكون معنا غداً.

"لدى مارسيلو إصابة صغيرة، وهي السبب في غيابه عن التدريبات، سنرى التفاصيل حيث سيخضع لفحص الرنين المغناطيسي غداً".

وعن خاميس رودريجيز، علق: "تعلمون ما حدث ولن أضيف شيئاً، فما يحدث بيننا في غرفة الملابس يبقى هناك، سترون القائمة المستدعاة للمباراة، هنا جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة".

وبسؤاله عن متابعة برشلونة، أجاب الفرنسي: "أتابع جميع المباريات، لأني أحب كرة القدم، لكني لا أفكر في الطريقة التي يعتمدها المنافسون.

"ماركو آسينسيو بخير، ويتدرب بشكل جيد ويفكر في المباريات التي تنتظرنا، علينا الهدوء معه، مثل أي لاعب يتعرض لإصابة قوية مثله، وبشكل عام هو سعيد وحالته البدنية جيدة".

وعن تجديد عقود اللاعبين، علق زيدان: "هناك 4 لاعبين تنتهي عقودهم قريباً والجميع يعرفهم، لكن نقاشات التجديد تبقى داخل النادي، لنرى ما سيحدث نهاية الموسم".

واختتم: "تعافى رافاييل فاران تماماً وسيكون معنا غداً، عادة لا أحب المخاطرة باللاعبين، لكنه جاهز للمشاركة".