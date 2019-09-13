زيدان: هازارد سيرافقنا غداً أمام ليفانتي

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن النجم إيدين هازارد سيكون حاضراً مع الفريق غداً السبت من أجل مواجهة ليفانتي ضمن الدوري الإسباني.

وتعد هذه المشاركة الأولى للبلجيكي مع ريال بشكل رسمي، وذلك بعد غيابه عن المراحل الثلاثة الأولى من الليغا بسبب الإصابة.

وتحدث زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء الذي سيقام السبت على ملعب سانتياغو بيرنابيو في افتتاح منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وحول هازارد قال: "تعافى من إصابته وسيكون معنا غداً، ليس لدي يقين حول قدرته على بدء المباراة بشكل أساسي، لكنه سيتواجد معنا، هذا كل ما أستطيع قوله.

"جميع الأندية تعاني من مشاكل في الإصابات، خاصة في البداية. لدينا لاعبون لا يتوقفون أبداً. أثق في الأشخاص الذين يعملون هنا، لأنهم الأفضل، آمل أنه بعد لوكا (مودريتش)، لن يكون لدينا لاعبون مصابون.

"علينا أن نتعامل بهدوء مع هازارد. أصيب لمدة ثلاثة أسابيع. هناك الكثير من الضغط. لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه مستعد".

وحول بقية الإصابات قال زيدان: "أصيب مودريتش مع منتخب كرواتيا ولم أكن معه، عانى من ضغط بدني كبير وخاض مباراتين خلال ثلاثة أيام، آمل أن يتعافى قريباً.

"خاميس رودريغيز جاهز أيضاً وتعافى من إصابته، لدينا العديد من اللاعبين العائدين من الإصابات وجميعهم سيقومون بتدريبات واحدة، هذا أمر إيجابي بالنسبة لي.

"نحن نعرف الوضع، خسرنا العديد من النقاط، لكن هي مجرد البداية. ستكون جميع المباريات مهمة، ونحن نعلم أهمية الفوز وسنقدم الحد الأقصى لذلك. إذا أعطينا الحد الأقصى، فسنحقق الفوز غداً".

وحول سيرخيو راموس قال: "لن أقوم بعرض تاريخه. الجميع يعرف من هو سيرخيو. من لا يحب راموس لن يغير رأيه. سينهي مسيرته هنا في مدريد.

"يعرف الناس بالفعل ما قدمه راموس طوال مسيرته. ليس فقط من أجل مدريد ولكن بالنسبة لإسبانيا وللمنتخب، إسهاماته لا يمكن إنكارها".

وحول فينيسيوس قال: "أثق فيه كثيراً، يمثل مستقبل ريال مدريد ويحتاج إلى الكثير من العمل حتى يصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم، نحن جميعاً نثق في قدراته وإمكانياته".

وأوضح: "لدينا 7 مباريات في 21 يوماً، هذا سيضع علينا ضغط كبير وسيجعلنا بحاجة للمداورة وإشراك عدد من اللاعبين الشباب، على الجميع أن يكون مستعداً".

يذكر أن ريال مدريد حقق 5 نقاط من أصل أول 9 نقاط ممكنة عقب فوزه على سيلتا فيغو وتعادله مع كل من بلد الوليد وفياريال في سانتياغو بيرنابيو ولا سيراميكا.