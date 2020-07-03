زيدان يدخل تاريخ ريال مدريد برقم جديد

بات زين الدين زيدان، ثالث أكثر مدرب يقود ريال مدريد في الدوري الإسباني، على مر التاريخ، بـ 140 مباراة، متجاوزاً ليو بينهاكر (139)، وذلك بعد مباراة فريقه أمام خيتافي، الخميس.

ولا زال أمام زيدان مدربان تاريخييان لتجاوزهما، وهما فيسنتي ديل بوسكي (153 مباراة) وميغل مونيوز (424 مباراة).

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني موسم 2016-2017، منذ وصوله لقيادة الملكي أول مرة، و94 فوزاً و28 تعادلاً وخسر 17 مباراة، في الليغا.

واستطاع زيدان تحقيق رقم قياسي، في 18 يونيو الماضي، بعدما أصبح ثاني أكثر مدرب حصداً للفوز مع الملكي برصيد 136 فوزاً في 206 مباريات في كل المسابقات، ولم يتفوق عليه سوى مونيوز الذي فاز بـ357 مواجهة.

وفاز المدرب الفرنسي البالغ 48 عاماً مع الريال كمدرب بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني، بدوري الأبطال ثلاث مرات، ومونديال الأندية مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين.