زيدان يطالب بعودة بنزيمة لمنتخب فرنسا

طلب زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، من ديدييه ديشان، مدرب فرنسا، إعادة كريم بنزيمة إلى قائمة الديوك.

وقال زيدان في تصريحات صحفية: "بنزيمة هو الأفضل، إنه يرغب دائماً في التواجد مع منتخب فرنسا ولكني لا أعرف ما سيحدث بالضبط".

وتابع: "أعتقد أنه يستحق حجز مكان في منتخب فرنسا ورغم أن الأمر خارج صلاحياتي لكني أرغب في رؤيته مرة أخرى بقميص الديوك".

المدرب الفرنسي أكد أن أرقام مهاجم الملكي تتحدث عنه وإمكاناته المذهلة مشيراً إلى أنه يقدم الإضافة في كل مباراة يظهر فيها.

وأردف: "الشيء الوحيد الذي تغير منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس أن بنزيمة أصبح أكثر نضجاً وأقدر على التعامل داخل الميدان".

واختتم: "أصبح أسطورة الفريق مثل كريستيانو رونالدو وألفريد دي ستيفانو".