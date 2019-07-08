ساحل العاج إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بعد تخطي عقبة مالي

تأهل منتخب ساحل العاج (كوت ديفوار) إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، بعد فوزه على نظيره المالي بهدف دون رد.

شهد الشوط الأول خطورة متبادلة، وكانت هناك محاولات من جانب الأفيال خلال الدقائق الأولى.

وأهدر ويلفريد زاها فرصة في الدقيقة السابعة حين صوب كرة أرضية خطيرة ارتطمت بأقدام المدافعين.

وعاد زاها ليسجل هدف الانتصار في الدقيقة 76 بعد انفراد بحارس مالي.

وحاول الماليون إدراك التعادل، وسط دفاع قوي من خصمهم، ليبقي النتيجة بفوز الأفيال بهدف دون رد.

وسيواجه منتخب ساحل العاج نظيره الجزائري، في ربع النهائي على ملعب السويس الخميس القادم.