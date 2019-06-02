ساري يتوصل إلى اتفاق لتدريب يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي توصل الى اتفاق يقضي بتوليه منصب المدير الفني ليوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس"، أبلغ ساري إدارة تشيلسي برغبته في فسخ العقد من أجل الانتقال لتدريب يوفي.

وتوج ساري مع تشيلسي الأربعاء الماضي بلقب الدوري الأوروبي على حساب آرسنال، لكن المدرب يفضل العودة الى الدوري الإيطالي على ما يبدو، وخاصة عبر بوابة يوفنتوس المتوج باللقب المحلي في المواسم الثمانية الماضية.

وانتهت قبل أيام مسيرة المدرب ماسيميليانو آليغري مع يوفنتوس وبات يبحث عن خليفة له، كما يبدو أن ساري لا يشعر بالراحة في تشيلسي بعدما ترددت تكهنات كثيرة على مدار الموسم الماضي حول دخوله في صدامات مع إدارة النادي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن ساري تحدث إلى مارينا غرانوفسكايا مديرة تشيلسي بالأمس وقد وعدته بأنها ستتحدث مع مالك النادي رومان آبراموفيتش حول هذه المسألة قبل إبلاغه بما تم الاتفاق عليه.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن يوفنتوس فاوض جوسيب غوارديولا لقيادة الفريق الموسم المقبل إلا أن النادي نفى صحة التقارير.