ساري يعلق على غضب رونالدو ويفسر استبداله

كشف المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماوريتسيو ساري، الأحد، عن سبب استبدال النجم كريستيانو رونالدو، أمام ميلان في اللقاء الذي فاز فيه يوفي بهدف باولو ديبالا في الدقيقة 77 ضمن الدوري الإيطالي.

وأثار ساري دهشة الجماهير حينما استبدل الهداف البرتغالي في الدقيقة 55 وأشرك باولو ديبالا بدلاً منه، بعد أيام قليلة من تغييره أيضاً أمام لوكوموتيف موسكو، وبدا على "صاروخ ماديرا" عدم الرضا.

وتحدث ساري لشبكة "سكاي سبورت" قائلاً: "يجب أن نشكر رونالدو لأنه قام بتضحية ليكون هناك في موقف صعب حتى النهاية، فعل كل شيء حتى يشارك، لكني رأيت أنه لم يكن سليماً واعتقدت أنه من الأفضل أن أخرجه.

"من الطبيعي أن يكون منزعجاً من تغييره، خاصة إذا كان يعمل جاهداً للتواجد في الملعب، في الشهر الماضي كان يشعر ببعض المشاكل القليلة في الركبة، كان في التدريب وأصيب في الرباط الجانبي، عندما يتدرب بكثافة عالية أو يلعب فإن ذلك لا يجعله متوازن فيؤدي ذلك إلى تلف في الساق والفخذ.

"رونالدو ليس في أفضل حالاته في الوقت الحالي".

وعن غونزالو هيغواين، قال: "غونزالو لا يسجل بنفس القدر الذي سجله في الماضي لكنه يعمل بجد لمساعدة الدفاع، ويعاون بشكل جيد زملائه في الفريق ويكون دائماً جاهزاً للمساعدة".

يذكر أن فوز يوفنتوس أعاده لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن مطارده إنتر ميلان.