ساسوولو يؤكد إجراء محادثات مع فريق أجنبي لبيع لوكاتيلي

كشف جيوفاني كارنيفالي رئيس نادي ساسوولو التنفيذي أنه يتفاوض حالياً مع فريق أجنبي يتطلع للحصول على خدمات نجم خط الوسط مانويل لوكاتيلي.

وأكدت تقارير سابقة أن آرسنال يرغب بضم النجم الشاب إلى جانب يوفنتوس محلياً، مما يعني أن كارنيفالي قد يكون يقصد الغانرز.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة "سكاي إيطاليا": "نحن نتفاوض حالياً مع نادٍ من خارج إيطاليا، وقد وصلت المحادثات إلى مرحلة متقدمة".

يوفنتوس يتحرك بدوره للتعاقد مع لوكاتيلي

وأضاف: "لكننا سنجتمع مع ممثلي يوفنتوس خلال الأيام القادمة، وهنا أشير إلى أننا لم نبدأ بأي محادثات مع يوفي بعد، لأن الأندية الإيطالية تعاني بشكل عام من مشاكل مالية".

يذكر أن لوكاتيلي يتألق في بطولة يورو 2020 المقامة حالياً، وقد أسهم في تأهل منتخب إيطاليا إلى النهائي الذي سيواجه فيه غريمه الإنجليزي على أرضية ملعب ويمبلي يوم الأحد القادم.

وأهدر صاحب الـ 23 عاماً ركلة ترجيح خلال لقاء بلاده مع إسبانيا في نصف النهائي، إلا أن الآتزوري نجح في حسم التأهل مع ذلك.