سانشو يخضع غداً لكشف طبي قبل انتقاله الرسمي لمان يونايتد

سيخضع جايدون سانشو نجم منتخب إنجلترا وبوروسيا دورتموند لكشف طبي غداً الثلاثاء قبيل إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وعانى الجناح السريع الأمرين بعدما أهدر ركلة ترجيح حاسمة ساهمت في خسارة منتخب بلاده نهائي يورو 2020 أمام غريمه الإيطالي.

سانشو ونجوم إنجلترا السود يتعرضون لإساءات عنصرية

وتعرض اللاعب بعدها لموجة من الإساءات العنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رفقة مواطنيه بوكايو ساكا وماركوس راشفورد اللذين أهدرا بدورهما ركلتيهما أمام الإيطاليين.

ويتمنى الجناح الإنجليزي أن يضع ما حصل خلفه سريعاً حتى يظهر بالشكل المناسب مع فريقه الجديد.

وسيتواجد لاعب مانشستر سيتي وواتفورد السابق غداً في كارينغتون للخضوع للفحص الطبي الروتيني قبل التوقيع على عقد انضمامه للشياطين الحمر، على أن يغادر بعدها لقضاء عطلته الصيفية.