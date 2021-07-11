ساوثغيت: مشجعو إنجلترا ليسوا متعجرفين

شدد غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا المتأهل لنهائي بطولة يورو 2020 أن مشجعي بلاده ليسوا متعجرفين.

وقبل خوض المواجهة النهائية في البطولة الأوروبية أمام منتخب إيطاليا، سئل المدير الفني عن الاعتقاد الدارج خارج إنجلترا بأن المشجعين الإنجليز متعجرفون بسبب ترديدهم المستمر للعبارة الشهيرة "كرة القدم ستعود إلى مهدها".

ورد ساوثغيت: "لم أرغب في الاستماع لهذه العبارة خلال 15 عاماً، لأنها كانت مؤلمة بالنسبة لي.

"عليك أن تفهم الإنجليز حتى تتقبل دعابتنا، لدينا حس فكاهي فريد من نوعه.

"إنه ليس تعجرفاً، نحن نسخر من أنفسنا ومن الأشياء التي لم سارت بشكل خاطىء."

وأضاف: "الأجواء في ويمبلي باتت عظيمة، لم نكن نحظى بتأييد الجماهير قبل عامين أو ثلاثة".

ساوثغيت يطالب المشجعين باحترام النشيد الوطني الإيطالي

وطالب المدرب المشجعين بعدم التصفير والاستهزاء بالسلام الوطني الإيطالي الذي سيعزف قبل بدء المباراة النهائية مطالباً باحترام الخصم، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تحفز الفرق المنافسة.

يذكر أن نهائي يورو 2020 سيجمع منتخبي إنجلترا صاحب الضيافة وغريمه الإيطالي الليلة على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.