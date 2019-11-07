سولشاير: مانشستر يونايتد بحاجة للاعبين ذوي خبرة

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أمس الأربعاء أن النادي لم يتعهد بإبرام تعاقدات جديدة في يناير 2020، لصعوبة اختيار لاعبين مناسبين خلال فترة الانتقالات منتصف الموسم.

واعترف النرويجي الذي وافق على مغادرة ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز قبل انطلاق الموسم الحالي دون إيجاد بدائل، الشهر الماضي أن تشكيلته تعاني من غياب عناصر قوية خاصة بعد إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين.

وقال سولشاير للصحفيين قبل مواجهة بارتيزان بلغراد في الدوري الأوروبي اليوم الخميس: "بالنسبة لضم لاعبين فإننا نفكر دائماً على المدى الطويل. ربما نضم لاعباً أو اثنين في يناير، وربما لن يحدث أي شيء".