سيبايوس: حان وقت إثبات قدراتي

أكد داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد، أنه لم يلعب بالشكل الذي أراده في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أنه يريد إثبات قدراته داخل المستطيل الأخضر.

ويُعد الإسباني الشاب من اللاعبين الذين تدور الكثير من الشكوك حول مستقبلهم وإمكانية استمرارهم في صفوف الملكي الموسم المقبل.

وقال سيبايوس خلال تصريحاته لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "هذه السنوات لم أشارك كما أردت، سأبحث عن الأفضل بالنسبة لي.

"تحسنت طريقة لعبي منذ انضمامي لريال مدريد، حان الوقت لإثبات ذلك".

وعن المشاركة في بطولة أوروبا تحت 21 عاماً مع المنتخب الإسباني، أوضح: "يجب أن نكون فريقاً واحداً، نشعر بأهمية الفوز بهذا اللقب، بعد خسارته في نهائي 2017 ضد ألمانيا".

يذكر أن مستقبل سيبايوس سيتم تحديده عقب مشاركته مع الماتادور في البطولة الأوروبية هذا الصيف، والأقرب هو رحيله.