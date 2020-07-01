سيتيين: لا سقف لمستوى ميسي ولن أعتذر لغريزمان

قال كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة أنه لن يعتذر لأنتوان غريزمان على مشاركته المتأخرة أمام أتلتيكو مدريد، كما أكد أنه لا سقف لمستوى وطموحات ليونيل ميسي.

وسقط البارسا في فخ التعادل بنتيجة 2-2 في قمة المرحلة 33 من الدوري الإسباني مع ضيفه أتلتيكو مدريد ليفشل في انتزاع الصدارة من ريال مدريد الذي تبدو الفرصة مهيأة أمامه لتوسيع الفارق.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً بعد احتساب 3 ركلات جزاء، منها واحدة اتفق كثيرون على كونها وهمية لصالح أتلتيكو مدريد.

وعقب المباراة، قال سيتيين أن مشاركة غريزمان المتأخرة كانت مؤسفة بالنسبة للفرنسي، مؤكداً أنه سيوضح له الأمور حتى لا يسيء فهم الأمر دون حاجة للاعتذار.

وأضاف: "أتفهم أنه من الصعب على غريزمان المشاركة في مباراة عندما يتبقى القليل منها. سأتحدث معه غداً، لن أقول آسف لأن الأمر يتعلق بالقرارات".

وتابع: "لكني أفهم أنه قد يشعر بالسوء وأشعر بالسوء عليه لأنه شخص رائع ومحترف ويقوم بعمل جيد معنا في التدريبات وفي المباريات التي يشارك فيها".

وحول ليونيل ميسي أكد سيتيين أن الدولي الأرجنتيني لا سقف له ولا يمكن وضع حد لما يمكنه فعله في كل مباراة، مؤكداً أنه العنصر الأبرز لأي منظومة.

وأردف: "ميسي مميز ويصنع الحدث دائماً، هذا ليس بالأمر الجديد، وصل إلى هدفه رقم 700 اليوم في مسيرته وهذا رقم مذهل، أنت لا تعرف الحد الأقصى أو السقف بالنسبة للاعب من هذا النوع".

يذكر أن برشلونة بذلك يفقد حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث أن فوز ريال مدريد غداً على خيتافي سيوسع الفارق إلى 4 نقاط.