شفاينشتايغر: مورينيو يرغب بتدريب فريق ألماني

كشف باستيان شفاينشتايغر نجم بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد المعتزل عن رغبة المدرب جوزيه مورينيو في تدريب فريق ألماني.

جاء هذا وفقاً لنجم الوسط الذي نقلت عنه صحيفة "بيلد" تعليقات أكد خلالها أن الرغبة موجودة لدى المدير الفني البرتغالي منذ فترة بعيدة.

وقال شفاينشتايغر: "أستطيع أن أتخيل وجود جوزيه مورينيو في ألمانيا، أذكر جيداً أنه سألني كثيراً عن بايرن ميونيخ والبوندسليغا.

"مورينيو يعرف كل نادٍ هناك حتى الفرق الصغيرة، حتى أنه في فترة من الفترات تعلم اللغة".

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن أمس عن رحيل مدربه نيكو كوفاتش بالاتفاق المشترك عقب نتيجة اللقاء الأخير ضد آينتراخت فرانكفورت والتي خسرها البافاري بنتيجة 1-5.

يذكر أن مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد وتشيلسي ترك تدريب الشياطين الحمر في ديسمبر الماضي عقب تراجع الأداء والنتائج.