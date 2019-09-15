شكوك حول مشاركة راموس أمام إشبيلية

أشارت تقارير إسبانية، إلى أن سيرخيو راموس غادر مباراة فريقه أمام ليفانتي ضمن المرحلة الرابعة من الليغا مصاباً.

وشارك قائد الملكي لمدة 60 دقيقة، قبل أن يخرج بعدما شعر بآلام في ربلة الساق وحل إيدير ميليتاو بدلاً منه.

وأمام راموس أسبوع للتعافي قبل مواجهة إشبيلية في 22 من الشهر الجاري.

ولن يتمكن راموس من المشاركة، في مباراة الأربعاء أمام باريس سان جيرمان ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، بداعي الإيقاف.

ولم يرغب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بالمخاطرة براموس في مباراة أمس، والتي انتهت بفوز الميرينغي بثلاثة أهداف لاثنين.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن إشبيلية المتصدر.