صحيفة: الباريسي يريد بايل وكروس وإيسكو مقابل 210 ملايين يورو

قالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي وضعت عينها على ثلاثي ريال مدريد غاريث بايل وتوني كروس وإيسكو.

تأتي هذه التطورات رداً على سعي النادي الإسباني للتعاقد مع الثنائي كيليان مبابي ونيمار.

ويطمح بطل فرنسا لخطف نجوم ريال الذين ظهروا بمستويات متواضعة هذا الموسم لتعويض الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

ويعد قدوم ثلاثي الملكي مهماً لتعويض الرحيل المرتقب لإيدينسون كافاني ويوليان دراكسلر.

وقدر موقع "ترانسفرماركت" قيمة كروس الحالية بـ 80 مليون يورو، وبايل بـ 70 مليون يورو، وإيسكو بـ 60 مليوناً.