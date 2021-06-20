صحيفة: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على شروط راموس

أفادت تقارير صحفية بريطانية بحدوث تطور جديد بشأن وجهة المخضرم سيرخيو راموس بعد رحيله رسمياً عن ريال مدريد قبل أيام.

وارتبط البالغ من العمر 35 عاماً بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، في ظل تواجد عدد من مواطنيه مع النادي الفرنسي، لكن يبدو أن النادي الفرنسي تراجع عن فكرة ضم اللاعب.

وقالت صحيفة “ذا سن” أن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، كان حريصاً على التعاقد مع راموس، لكن نجم الدفاع يطلب راتباً أسبوعياً يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي يرفض الدخول في مفاوضات مع قائد الملكي السابق ما لم يغير رأيه بشأن تخفيض مطالبه.

ووفقاً لـ “ذا صن” فإن شروط راموس المالية تجعل مانشستر يونايتد الأقرب للتعاقد معه، وأكدت أن إدارة النادي الإنجليزي على استعداد للموافقة على طلباته.

وكانت صحيفة “أس“” قد أفادت بأن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي صرف النظر عن التعاقد مع الدولي الإسباني بسبب إصاباته المتكررة التي أبعدته عن فترات طويلة الموسم الماضي، وتقدمه في العمر.

وخاض راموس 671 مباراة مع ريال مدريد، وسجل 101 هدفاً وصنع 40، وتوج مع النادي الملكي بـ 22 لقباً، بواقع 5 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، و4 في كأس السوبر الإسباني، و3 في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا.