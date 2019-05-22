صراع ثلاثي على إيسكو

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية يوم الأربعاء، أن فرانسيسكو إيسكو قد يرحل عن ريال مدريد هذا الصيف في ظل اهتمام باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بخدماته.

وأبلغ زين الدين زيدان نجم الوسط بأنه يحتاجه الموسم القادم، لكنه لا يضمن إشراكه أساسياً في ظل القدوم المتوقع لإيدين هازارد، مما يعني أنه سيكون بديلاً في معظم المباريات الكبيرة.

ويتابع باريس سان جيرمان وضع إيسكو باهتمام شديد، جنباً لجنب مع يونايتد الذي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب مهاري استعداداً لتعويض خوان ماتا.

يذكر أن بيب غوارديولا مدرب سيتي يريد إيسكو أيضاً، لكن ناديه غير جاهز لدفع 100 مليون يورو من أجله كما يريد فلورنتينو بيريز.