صلاح يؤكد لزملائه أن أولويته التوقيع على عقد جديد مع ليفربول

أخبر النجم الدولي المصري محمد صلاح زملاءه أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في التوقيع على عقدٍ جديدٍ مع ليفربول، وفقاً لصحيفة "بيلد" الألمانية.

وسيدخل "مو" الموسم الأخير من عقده الحالي مع الريدز بعد انتهاء الموسم الحالي، ولم يتوصل حتى الآن لاتفاق يناسبه مع إدارة النادي.

ويتابع برشلونة وبايرن ميونيخ بترقب شديد ما سيحصل مع المهاجم البالغ من العمر 29 عاماً على أمل ضمه سريعاً إن سنحت الفرصة.

لكن المصري أكد للاعبي الفريق الإنجليزي أنه يعتزم البقاء في ملعب آنفيلد إن توفرت الظروف المناسبة لذلك من حيث شروط العقد الجديد.

وشدد صلاح أنه سعيد في إنجلترا وبوجوده في صفوف ليفربول الذي ينافس على عدة جبهات هذا الموسم ويبدو مرشحاً رئيسياً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، كما أنه يزاحم مانشستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.