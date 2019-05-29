صلاح يتمنى انضمام دي روسي لليفربول

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عن أمنيته في أن ينضم زميله السابق في روما، دانييلي دي روسي، إلى ليفربول حتى يلعب بجواره مرة أخرى، بعد إعلان الإيطالي رحيله عن الجيالوروسي عقب قرابة 18 عاماً في صفوفه.

وتحدث الدولي المصري عن زميله السابق، لشبكة "سكاي سبورتس"قائلاً: "إنه أسطورة لنادي روما والكرة الإيطالية، ليس فقط لأنه صديق رائع لي، لا أعرف ماذا أقول، رأيت المباراة الأخيرة له مع روما وحب الجماهير التي حيّته، لقد قدم تضحيات عديدة للفريق، وأود أن أشكره، فهو أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم، أتمنى حظاً سعيداً له في مستقبله".

وأضاف، ردًا على ما إذا كان صاحب الـ 35 عاماً يملك مستقبلاً في الدوري الإنجليزي: "سيكون ذلك جميلاً، لكني لا أعلم ما إذا كان ممكناً، سأكون سعيداً باللعب إلى جانبه مجدداً، لأنه لاعب مثالي".