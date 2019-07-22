صلاح يريد 30 مليون يورو نظير الانتقال إلى ريال مدريد

وضع نجم ليفربول محمد صلاح شرطاً للانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف وفقاً لموقع "دون بالون" الإسباني.

وطلب الدولي المصري على ما يبدو الحصول على 30 مليون يورو للانتقال إلى النادي الملكي، بعدما طلب زين الدين زيدان المدير الفني من الرئيس فلورنتينو بيريز ضم أحد نجمي الريدز، صلاح أو ساديو ماني، من أجل تعزيز خط الهجوم.

ودخل بيريز في مفاوضات مع نجم المنتخب المصري، الذي حدد شرطه للانتقال وهو الحصول على 30 مليون يورو، إلا أن رئيس ريال رفض ذلك.

وكانت صحيفة "ذا سن" البريطانية، قد كشفت عن عزم ليفربول ربط النجم المصري حتى عام 2024، على أن ينال أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز.