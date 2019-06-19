صلاح يكتسح وسائل التواصل بعد فوز ليفربول بدوري الأبطال

كشفت إحصائية حول مدى تأثير الأحداث الرياضية الكبرى في نمو مواقع التواصل الاجتماعي مدى ازدياد شعبية محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وظفر ليفربول باللقب مطلع الشهر الجاري بقيادة هدافه المصري عقب الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في النهائي.

وقال موقع "IQUII Sport" المختص بالإحصائيات الرياضية أن شعبية صلاح ومتابيعه على فايسبوك ارتفعت 2.12%، وعلى تويتر + 3.98%، وإنستغرام 5,99%.

وأوضح الموقع أن اللاعب الوحيد الذي تفوق على صلاح هو إيدين هازارد بعد انتقاله إلى ريال مدريد من تشيلسي، إذ ارتفع متابعوه على إنستجرام بنسبة +8,47%.

وحظي ليفربول هو الآخر بزيادة كبرى للمتابعين بلغت + 9,55%، ونفس الأمر لوصيفه توتنهام بنسبة وصلت إلى +8,40%.

ويشارك صلاح حالياً في معسكر منتخب بلاده مصر استعداداً لكأس أمم إفريقيا التي تنظمها بلاده بداية من الجمعة المقبلة.