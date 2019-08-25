صلاح يكسر حاجز الـ 150 هدفاً في مسيرته مع الأندية

سجل النجم محمد صلاح هدفين في مباراة ليفربول أمام ضيفه آرسنال ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقاد فريقه للفوز الثالث على التوالي، بثلاثة أهداف لهدف، وتصدر البطولة بالعلامة الكاملة.

وسجل الدولي المصري هدفه الشخصي الأول، والثاني للريدز في الدقيقة الرابعة من الشوط الثاني من ركلة جزاء، وهو الهدف رقم 150 له في مسيرته مع الأندية، قبل أن يضيف الثالث بعد أن توغل من الناحية اليمنى، بمجهود فردي، ووضع الكرة على يمين حارس مرمى آرسنال بيرند لينو.

نجح صلاح في المساهمة في تسجيل 8 أهداف في مرمى آرسنال، خلال مشاركاته السادسة أمامه في الدوري الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف منها، وصناعة اثنين آخرين، كما نجح في التسجيل في مرمى الفريق اللندني للمباراة الرابعة توالياً، على ملعب آنفيلد.

نجح المصري في قيادة فريقه للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم بملعب آنفيلد، في الدوري الإنجليزي للمباراة الـ 42 على التوالي، حيث قاده للفوز في 31 مباراة، والتعادل في 10 مواجهات.

سجل 151 هدفاً، في 363 مباراة، ليصبح سادس لاعب مصري يصل لهذا الرقم بعد كل من السيد الضظوي وحسن الشاذلي ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد أبو تريكة.

سجل صلاح التهديفي مع الأندية:

1- المقاولون العرب (مصر)، خاض 47 مباراة، سجل 12 هدفاً.

2- بازل (سويسرا)، خاض 79 مباراة، سجل 20 هدفاً.

3- تشيلسي (إنجلترا)، خاض 19 مباراة، سجل هدفين.

4- فيورنتينا (إيطاليا)، خاض 26 مباراة، سجل 9 أهداف.

5- روما (إيطاليا)، خاض 83 مباراة، سجل 34 هدفاً.

6- ليفربول (إنجلترا)، خاض 109 مباريات، سجل 74 هدفاً.

على مستوى البطولات، سجل المصري في مسابقات الدوري 114 هدفاً، وفي مسابقات الكأس المحلي 10 أهداف، وقارياً 27 هدفاً.